Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 14:06
gönüllü şark
batıya geçen sene geldim çok da mutlu değilim görev süresi 6 yıl seneye 2. yıl dolacak 3/1 i doluyor gönüllü şark istesem gitme olasılığım var mı? Yalova'dayım.

pls3421
Aday Memur
29 Mayıs 2024 14:28
gönüllü pek göndermiyorlar. Ama istediğin ile bağlı

Taribo West
Memur
29 Mayıs 2024 14:29
Biz seneye gene şansımızı deneyelim takdir büyüklerimizin.
pls3421, 54 dk. önce
gönüllü pek göndermiyorlar. Ama istediğin ile bağlı

GrandPolis
Aday Memur
29 Mayıs 2024 14:34
aynı durumdayız benim de batıda 2. yılım şu an mazeret dilekçesi verdim bekliyorum bakalım
Taribo West, 53 dk. önce
Biz seneye gene şansımızı deneyelim takdir büyüklerimizin.

Polis abi
Şube Müdürü
29 Mayıs 2024 15:09

Ben iki senedir yazıyorum görev süremde doldu göndermiyorlar hem de bütün şehirler dahil en kötü ill


Taribo West
Memur
29 Mayıs 2024 15:14
vallahi devrem çok dediler batıya gelmeyin vs diye bu kadar bilmiyordum 22. yıldır adam aynı şubede çalışıyor ilde ilin durumunu var siz hesap edin
Polis abi, 13 dk. önce

Ben iki senedir yazıyorum görev süremde doldu göndermiyorlar hem de bütün şehirler dahil en kötü ill

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