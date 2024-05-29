Gönüllü şarka gitmek istiyorum

vallahi devrem çok dediler batıya gelmeyin vs diye bu kadar bilmiyordum 22. yıldır adam aynı şubede çalışıyor ilde ilin durumunu var siz hesap edin

vallahi devrem çok dediler batıya gelmeyin vs diye bu kadar bilmiyordum 22. yıldır adam aynı şubede çalışıyor ilde ilin durumunu var siz hesap edin