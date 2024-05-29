Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 14:06
Gönüllü şarka gitmek istiyorum

batıya geçen sene geldim çok da mutlu değilim görev süresi 6 yıl seneye 2. yıl dolacak 3/1 i doluyor gönüllü şark istesem gitme olasılığım var mı? Yalova'dayım.


pls3421
Aday Memur
29 Mayıs 2024 14:28
gönüllü pek göndermiyorlar. Ama istediğin ile bağlı

Taribo West
Memur
29 Mayıs 2024 14:29
Biz seneye gene şansımızı deneyelim takdir büyüklerimizin.
pls3421, 3 saat önce
gönüllü pek göndermiyorlar. Ama istediğin ile bağlı

GrandPolis
Aday Memur
29 Mayıs 2024 14:34
aynı durumdayız benim de batıda 2. yılım şu an mazeret dilekçesi verdim bekliyorum bakalım
Taribo West, 3 saat önce
Biz seneye gene şansımızı deneyelim takdir büyüklerimizin.

Polis abi
Şube Müdürü
29 Mayıs 2024 15:09

Ben iki senedir yazıyorum görev süremde doldu göndermiyorlar hem de bütün şehirler dahil en kötü ill


Taribo West
Memur
29 Mayıs 2024 15:14
vallahi devrem çok dediler batıya gelmeyin vs diye bu kadar bilmiyordum 22. yıldır adam aynı şubede çalışıyor ilde ilin durumunu var siz hesap edin
Polis abi, 2 saat önce

Ben iki senedir yazıyorum görev süremde doldu göndermiyorlar hem de bütün şehirler dahil en kötü ill


mehmetyilmz
Memur
29 Mayıs 2024 16:14

Hangi il acaba bu kadar kötü

Taribo West, 2 saat önce
vallahi devrem çok dediler batıya gelmeyin vs diye bu kadar bilmiyordum 22. yıldır adam aynı şubede çalışıyor ilde ilin durumunu var siz hesap edin

682701mt
29 Mayıs 2024 16:26
yalova yazmışya görev yeri
mehmetyilmz, 49 dk. önce

Hangi il acaba bu kadar kötü


Taribo West
Memur
29 Mayıs 2024 16:47
cidden büyük şehirde boğulacaksın ya da torpilin olacak küçük şehirde çalışacaksın başka şekil de barındırmıyorlar insanları
682701mt, 37 dk. önce
yalova yazmışya görev yeri
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