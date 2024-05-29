Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 14:19
2. Şarkı çıkıp mahkemeye verenler

İlk ipka kabul elmeyerek 2. Şarka 2. Kere tayini çıkıp mahkemeye verenler,ben verdim 2012 yılında çıkan bir yönetmelik geriye doğru nasıl isletilebilir,bu durum artık bir onur meselesidir


GoogleBard
Memur
29 Mayıs 2024 14:29

2. şark ilk ipkanın kabul edilmemesi durumu için emsal karar mevcut mu? Ben de idari mahkemeye vereceğim


fatih383838
Memur
29 Mayıs 2024 14:36

Avukat bu davalara bakan avukat olduğu için emsal karar var onda dosyaya eklemiştir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 genel atama dönemiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturma27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDaha önce İstanbul'da çalışıp tekrar atanan var mı?Siirt 2024 atamaŞanlıurfa 2024 atamaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıYolluk hakkında bilgi

Sözlük

29 mayıs istanbul'un fethinin yıldönümü 1 mao kıtlığı 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 Köprücük kemiği belirgin hatun 2 böyle bir sözlük istemiyoruz 1 beta hcg 1 patates salatası 3 Gopnik 2 hedonik adaptasyon 1 buzdolabı 1

Son Haberler

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdiTogg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacakÇalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?Eski eşini bıçakladı, indirimden yararlanmak için savunmasını değiştirdiKemoterapi için Kocaeli'ye gitti, sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri