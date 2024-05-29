Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2024 14:39
Üniversitede Sözleşmeli Büro personeli DÖVME yapabilir mi ?

görünen yerlerde dövme olması mesleğime engel olur mu ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Mayıs 2024 15:03

https://www.memurlar.net/haber/641882/kamu-gorevlisi-vucuduna-dovme-yaptirabilir-mi.html

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