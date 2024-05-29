Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 16:07
uzman öğretmenlik hizmet süresinde hangi tarih baz alınacak
geçen senelerde sınavın yapıldığı gün dikkate alınmıştı. yanlış bilmiyorsam ekim ayı oluyordu. şimdi sınav olmayacak. tarih neye göre belirlenecek?

Özgürlükzamanı
Aday Memur
29 Mayıs 2024 16:17

Tahminim yine video olacaktır belli bir tarih belirlenir mutlaka ya 24 Kasım ya da 31 Aralık olabilir


DenEimaiEgo
Şef
29 Mayıs 2024 16:42

ÖMK'de uzman ve başöğretmenlik sürelerine, atanmışken vatanî görevini yapmak durumunda kalıp da askerlik nedeniyle görev süresi eksik sayılan öğretmenler için ek madde konulmalı. Buna benzer birçok sıkıntı var.


Baki Mercimek
Aday Memur
29 Mayıs 2024 16:44
tam bu sebep yüzünden geçen sene olamadım
DenEimaiEgo, 21 dk. önce

ÖMK'de uzman ve başöğretmenlik sürelerine, atanmışken vatanî görevini yapmak durumunda kalıp da askerlik nedeniyle görev süresi eksik sayılan öğretmenler için ek madde konulmalı. Buna benzer birçok sıkıntı var.

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