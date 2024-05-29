Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 16:44
Mazeret ataması için verilen dilekçelerin akibeti hakkında

Her yıl Eylül ve şubat ayında açıklanan sonuç gönüllü dilekçe sonucu mu oluyor konu hakkında bilgisi olan yazabilirmi

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