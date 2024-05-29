Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mayıs 2024 17:12
Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Hk.

Arkadaşlar konuda bahsi geçen hastanede çalışan Tıbbi sekreter arkadaşlarımız var ise bana özelden mesaj atabilirler mi acaba çok acil

Çok Yazılan Konular

Bu hafta Çkys'ye düşen oldu mu?Polis eş tayiniSağlık Bakanlığı Boşanma sonrası Tayinsağlık çalışanı iki eşin eş durumu2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli Bilgieşler sağlık bakanlığındaysaÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmememurlar net , reklamlar azalt!Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.Aynı aileden olup aynı kurumda çalışmak

Sözlük

patates salatası 3 maydanoz 1 mektup 2 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 1 dolmanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyan detaylar 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 playa göl 2 gündemi değiştirmeye çalışmak 1 urartu 1 muş'ta gökten yağan cisimler 1

Son Haberler

Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldıBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağızAltının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldiDolar günü 32,22 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri