Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mayıs 2024 17:28
memura temmuz zami verilmemeli

zam verildikce enflasyonu arttiriyo.

devlette tasarruf tedbirleri kapsaminda memura senede 1 zam verilmeli.

ara zamlar enflasyonu foşkurtuyor.

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