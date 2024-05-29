KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 18:07
Genel sağlık-göz

merhabalar arkadaşlar sizlere bir sorum olacaktı pomem genel sağlık göz ile ilgili şimdi ben 5 yıl önce göz içi mere ameliyatı oldum bu sağlık yönetmeliğinde b diliminde geçiyor ancak göz dereceleri sağ göz 0.75 sol göz 0,50 toplam da böyle göz keskinliği çok iyi derecek görebiliyorum şimdi genel sağlıga gittiğimde ben elenme durumum nedir ön sağlıkta ki formda hiç birşey işaretleme yapmadımeğer ki okulda gititğimiz doktor sadece göz derecelerine ve duvardaki yazıları okutup sağlam veriyorsa sıkıntı yaşmam heralde bilgilendirirseniz mutlu olurum teşekkürler

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