Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mayıs 2024 18:12

ÜYELERİN AİDATLARIYLA GÜCÜNE GÜÇ KATAN, % 77.1 Nemayı hak gören OYAK'tan Memnun musunuz?

Bu ankete 26 dakikada, 1 kişi oy kullandı


İbrahim5506
Şef
29 Mayıs 2024 18:37
ALLAH belalarini versin demekten başka elimizden birsey gelmiyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni Kanun Teklifi MeclisteUzman çavuşluk mu normal memurluk mu acil..TSK ASTSUBAY MI JANDARMA UZMAN MIJandarma A16F01 maddesinden elenmeYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliAselsanda çalışmak hakkında?Zimmet ve MahkemeZorunlu OYAK kaldırılmalıÜYELERİN AİDATLARIYLA GÜCÜNE GÜÇ KATAN, % 77.1 Nemayı hak gören OYAK'tan Memnun musunuz?

Sözlük

gündemi değiştirmeye çalışmak 1 iç kanama 1 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 1 şamanizm 2 Şoförsüz taksi 2 moskoviyum 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 Robert De Niro 1 urartu 1 ınfiniti 2

Son Haberler

Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldıBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağızAltının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldiDolar günü 32,22 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri