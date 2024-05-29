Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 18:44
Lgs salon görevlisi puan yazmıyor

Arkadaşlar lgs'de görevim çıktı. Salon görevlisi() şeklinde yazıyor. Parantez içinde puan yok. Ne demek oluyor?

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Son dakika.. Öğretmenlere (Geçmiş olsun)Rotasyon YokmuşÖmk ile ilgili eğitim birsenden açıklamaYıllardır Mağdur Edilenlere Bu Haksizlik Yapilmamali Sayın BakanUzman ve başöğretmenlik hakkındaRotasyon gelecek biz de merkez okullara yerleşeceğiz.Rotasyon ham hayaldirYusuf Tekin istifa etmeli mi?LGS SorunsalıEş tayini ( Bağkur ssk)

Sözlük

bir köpekten 6 yılda 67000 yavru üremesi 5 ınfiniti 2 likör 3 kumar bağımlılığı 1 güne bir söz bırak 1 Çok eşlilik 4 ben bilime inanırım 2 uluslararası hukuk 2 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 1 3 cisim problemi 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile görüştüSeçil Erzan davasında Denizbank çalışanları tanık olarak dinlendiÖğretmene saldırmaya çalışan 2 öğrenci yakını kefaletle serbestTSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildiBursa'da bir evde 3 çocuk ölü bulundu

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri