Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mayıs 2024 18:48
Kayseri 2 İdare Mahkemesi'nde dspln ıptal davası

Kayseri 2.idare mahkemesinde iptal davam var 6 ay oldu halen sonuc yok dısıplın davası açan varmı sonuclanma suresi kac ay surer


halil ibrahim380456
Aday Memur
29 Mayıs 2024 18:50

Disiplin iptal davası ne zaman sonuçlanır 0554 027 61 04

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni Kanun Teklifi MeclisteUzman çavuşluk mu normal memurluk mu acil..TSK ASTSUBAY MI JANDARMA UZMAN MIJandarma A16F01 maddesinden elenmeYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliAselsanda çalışmak hakkında?Zimmet ve MahkemeZorunlu OYAK kaldırılmalıÜYELERİN AİDATLARIYLA GÜCÜNE GÜÇ KATAN, % 77.1 Nemayı hak gören OYAK'tan Memnun musunuz?Kayseri 2 İdare Mahkemesi'nde dspln ıptal davası

Sözlük

c-reaktif protein/crp 1 fırlatma rampaları 1 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 1 Şoförsüz taksi 2 Fetih 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 1 TsUP 1 mao kıtlığı 1 mektup 2 istanbul 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile görüştüSeçil Erzan davasında Denizbank çalışanları tanık olarak dinlendiÖğretmene saldırmaya çalışan 2 öğrenci yakını kefaletle serbestTSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildiBursa'da bir evde 3 çocuk ölü bulundu

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri