Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mayıs 2024 19:25
e-devlet hizmet dökümü

Merhaba arkadaşlar

e-devlette önceden çalıştığım bir kit kurumu ve askerlikte yaptığım asteğmenlik hizmet olarak görünmüyor. Ne yapmam lazım. teşekkürler.

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