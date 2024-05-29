Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mayıs 2024 19:46
Alt bölge tayini

İller arasi tayinleri geleli 1 yılım dolmak üzere alt bolge tayini isteyebilir miyim bilgisi olan var mıdır?

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