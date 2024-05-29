Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 20:42
Görev yaptığım son gecem, emekli oluyorum

Sevgili meslektaşlarım 1993 yılından bu yana mensubu olduğum üniformasını gururla tasıdıgım meslegımde son gece görevim. Artık izinlerini kullanıp temmuz 15 sonrası emekliliğe ayrılacagım. Bu vesıle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun, gazilerimize sıhhatli ömürler diler, sız meslektaslarım Allah'a emanet olun


Cancan001
Aday Memur
29 Mayıs 2024 21:27

Yaş haddine kadar çalışanlara hayranım yolun bahtın açık olsun abi inşallah emekliliği rahat rahat y


Küçük polis
Şef
29 Mayıs 2024 22:07

Hayırlı uğurlu olsun. Sevdiklerinle sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın olsun abim.

Toplam 2 mesaj

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