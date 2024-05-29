Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Mayıs 2024 22:29
Üniversite Kampüslerinden Köpekler Toplansın
Kampüsler köpek kaynıyor, saldırı vakaları ört-bas ediliyor. Köpeklerden korkanlara mobbing yapılıyor! Açıkça köpekleri sevmek zorundasınız deniliyor. Köpelerle ilgi yasa çıkar çıkmaz YÖK harekete geçmeli, yoksa üniversite kampüsleri daha fazla köpek barınağı haline gelir.

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