Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mayıs 2024 22:41
Yazışmalarına dikkat etmeyen üyeler hk.

Sevgili arkadaşlarım.

Birçok başlık altında sizin gibi seçkin, okumuş, belli bir kültür ve terbiye almış kişilerin birbirine karşı terbiye sınırlarını aşan yazışmalara forum içinde cevap verdiğini üzüntü içerisinde izliyorum ve çok karışmadan yazışma ve fikir alışverişinde bulunmanızı sağlamaya çalışıyorum.

Ama sizler gibi Şanlı ordumuzu omuzlarında taşıyarak vatanımızın bekası için canını vermeye hazır kimselerin sokak ağzı ile birbirine küfüre yakın kelimelerle hakaretvari yazışmalarını görüyorum.

Lütfen yazışmalarınıza dikkat ediniz. Size yakışan şekilde fikir alışverişinde bulununuz.

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