Eş Durumu Atamaları Hk.

Herkese merhaba.

Ben bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Nişanlım ise MEB'e bağlı bir kurumda öğretmen olarak görev yapıyor. Kendisi 2022 Eylül ayında atandı ve seçim dolayısıyla kadroyu aldı. Şu an itibariyle kadrolu olarak görev yapıyor ancak tayin hakları sözleşmeli öğretmenlerle aynı durumda.

Nişanlım nikah yaptıktan sonra bile (benim akademisyen olma durumuma istinaden) 3 seneyi doldurmak zorunda mı? Yoksa ben akademisyenim diye bu durumdan muaf tutulabiliyor mu? Bilgisi olan paylaşabilirse çok seviniriz. Teşekkürler.