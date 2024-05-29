Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2024 23:16
Promosyon Yok

Bu sabah banka hesabımı açtım birde baktım ne göreyim. Promosyon daha yatmamış.

Değerli arkadaşlar kamuya duyurulan bir şey yok. Belki ilerde banka cevap verir.

Cevap olumlu da olumsuz da olabilir. Ama şuan kimsenin hesabına yatmış bir promosyon yok.


Devir Kötü
Şube Müdürü
29 Mayıs 2024 23:17

Duyumum var diyende ya yalan söylüyor ya söyleyenin yalancısı.

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