Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mayıs 2024 23:20
Yedek subay göz sağlık

Merhabalar ben 2 derece miyopum. Askerlikte yedek subaylık gelirse sağlıkta eleyip er e düşürürler mi? Yedekte süreç sağlık süreci nasıl işliyor kilo boy falan çok dikkat ediyorlar mı?

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