Yapay Zeka/Yaklaşan Tehlike..

Bu yapay zeka konusu bir hayli dikkatimi çekti arkadaşlar.. Siz de düşündünüz mü hiç? Enteresan değil mi? Yapay zeka.. Yani üretilen,tasarlanan bir zeka.. İnsan mahsulü,organik olmayan bir çeşit teknolojik keşif.. Beni düşündüren veya çoğu kişinin aklına gelen yapay zekanın taşıdığı riskler.. Acaba kontrolden çıkar mı? İnsanlığı tehdit eder hale gelir mi? Hatta bilinç kazanabilir mi? Evet.. İçinde ihtiva ettiği riskler insanları tedirgin ediyor.. Bu işle meşgul olan bilim adamları bazı hayret verici gelişmelere binaen çalışmalarını sonlandırdı.. Hükümetler tedbir almaya çalışıyor.. Birçok sahada etkin olması beklenen yapay zeka kötü niyetli emellere vasıta haline getirilebilir mi? Bunlar eğer bahsedildiği gibi ise büyük risk.. Evet.. Aslında pek bir bilgim yok bu konu hakkında.. Birkaç video ve resmi açıklamalar haricinde.. Sadece anlamaya çalışıyorum.. Örneğin mesleklerin çoğu şimdiden bitti deniliyor.. Tarihe karışacak.. Robotlar hayatımızda yer edinmeye başlayacak.. Bu elbette bir kolaylık insan hayatı için ama her yerde olduklarını düşünsenize.. İnsana gerek kalmayacak.. İlginç değil mi? İnsanoğlu diyorum arkadaşlar ya.. Hep aynı.. Hiç değişmiyor.. Her seviyede ve konuda kendi eli ile kendi sonunu hazırlıyor.. En basitinden en karmaşığına kadar..Son olarak eğer yapay zekanın bu riskleri varsa ve buna rağmen bir tedbir alınmıyor ise bu ancak insanlık düşmanı birileri tarafından organize ediliyor demektir.. Bunun başka bir izahı yok..

Bu yapay zeka konusu bir hayli dikkatimi çekti arkadaşlar.. Siz de düşündünüz mü hiç? Enteresan değil mi? Yapay zeka.. Yani üretilen,tasarlanan bir zeka.. İnsan mahsulü,organik olmayan bir çeşit teknolojik keşif.. Beni düşündüren veya çoğu kişinin aklına gelen yapay zekanın taşıdığı riskler.. Acaba kontrolden çıkar mı? İnsanlığı tehdit eder hale gelir mi? Hatta bilinç kazanabilir mi? Evet.. İçinde ihtiva ettiği riskler insanları tedirgin ediyor.. Bu işle meşgul olan bilim adamları bazı hayret verici gelişmelere binaen çalışmalarını sonlandırdı.. Hükümetler tedbir almaya çalışıyor.. Birçok sahada etkin olması beklenen yapay zeka kötü niyetli emellere vasıta haline getirilebilir mi? Bunlar eğer bahsedildiği gibi ise büyük risk.. Evet.. Aslında pek bir bilgim yok bu konu hakkında.. Birkaç video ve resmi açıklamalar haricinde.. Sadece anlamaya çalışıyorum.. Örneğin mesleklerin çoğu şimdiden bitti deniliyor.. Tarihe karışacak.. Robotlar hayatımızda yer edinmeye başlayacak.. Bu elbette bir kolaylık insan hayatı için ama her yerde olduklarını düşünsenize.. İnsana gerek kalmayacak.. İlginç değil mi? İnsanoğlu diyorum arkadaşlar ya.. Hep aynı.. Hiç değişmiyor.. Her seviyede ve konuda kendi eli ile kendi sonunu hazırlıyor.. En basitinden en karmaşığına kadar..Son olarak eğer yapay zekanın bu riskleri varsa ve buna rağmen bir tedbir alınmıyor ise bu ancak insanlık düşmanı birileri tarafından organize ediliyor demektir.. Bunun başka bir izahı yok..