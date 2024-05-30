Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 00:44
İlçe Promosyon dilekçesine cevap vermiyor

Merhaba ben aylıksız izindeyken ilçe yeni bir bankayla maaş anlaşması yapmış. Döndüğümde promosyonun yatması için en az bir maaş almam gerektiği söylendi. Maaşı aldıktan sonra okula dilekçe verdim cevap verilmedi. 30 gün geçtikten sonra ikinci dilekçeyi yazdım ve uygun görülmezse tarafımın bilgilendirilmesini ve sebebinin tarafıma iletilmesini istedim. İkinci dilekçenin üstünden de 30 gün geçti. Şimdi üçüncü dilekçeyi il milli eğitime iletilmek üzere önceki dilekçelerin sayıları ve maaş ödemelerinin dekontlarıyla birlikte yazmayı düşünüyorum. benzer süreçlerden geçen arkadaşlar olduysa veya konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilirse sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Rotasyon YokmuşÖmk ile ilgili eğitim birsenden açıklamaYıllardır Mağdur Edilenlere Bu Haksizlik Yapilmamali Sayın BakanUzman ve başöğretmenlik hakkındaRotasyon ham hayaldirÖğretmenlere Çay Makinesi YasağıYeniden yönetici görevlendirmeBordroda görünen ek ders ÖMK da Son dakika.. Öğretmenlere (Geçmiş olsun)Eş tayini ( Bağkur ssk)

Sözlük

istanbul 1 Robert De Niro 1 29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 1 gündemi değiştirmeye çalışmak 1 likör 3 fırlatma rampaları 1 mao kıtlığı 1 beta hcg 1 mektup 2 maydanoz 1

Son Haberler

Disiplin kurulu yetkisinde olmayan disiplin cezasını reddedebilir mi?Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarındaTBMM'den İsrail'in Gazze'deki Katliamlarına Sert Kınama30 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıBayrama Özel Tatil Fırsatı!

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri