Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mayıs 2024 02:57
görevlendirme dilekçesi
merhaba arkadaşlar görevlendirme dilekçesini kurumdan mı göndermemiz gerekli yoksa kendimiz direkt bakanlığa gönderebiliyor muyuz?

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