Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 03:26
İşe arada bir gelmeme hakkı

Böyle bir hak var mıdır. Arada canımızın istemediği günler işe gelmesek yaptırımı nedir? En fazla ne yapabilirler?

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