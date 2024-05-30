Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Mayıs 2024 03:57
EKPSS ile memurluğa atanan, öğretmenliğe geçebilir mi?

Arkadaşlar örneğin merkezi ya da diğer şekilde 2024 EKPSS puanı ile memurluğa atandık diyelim. MEB atama duyurusu çıkarsa, ona da başvurabilir miyiz ve geçebilir miyiz?

Tereddütteyim çünkü;

2023 Nisan engelli atama kılavuzunda şöyle diyor:

07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Engelli Kamu Personel

Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar

bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim

düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır.

İlgili yönetmelikte ise:

MADDE 14- (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.

Koyu yazılan kısımda tereddüt ettim. Örneğin GİH memurluk - EÖH Öğretmenlik kadrosu. Muvafakat ile geçiş olmaz mı?

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