ÖMK Adil Bir Öneri

Her nekadar para ile alanlar olsada almayanlarda var tezsiz yüksek lisans 2 dönemdir. Yani 1 yıl.

Tezli yüksek lisans para ile yapılmaz, akademik bir olaydır. 4 dönemdir. Yani 2 yıl.

Doktara akademik olaydır. 8 dönem 4 yıl.

Ortada ÖMK uzmanlık 10, Başöğretmenlik için uzmanlıkta 10 yıl her ne şartta olursa olsun (belli bir yılın üstündekiler için geçici çözüm) 20 yıl üzeri olanlar içinde 20 yıl görev şartı var.

Şu çok adil olur du? Yapılan yüksek lisan, doktora öğrenim süresi beklme süresinden düşülürse bu konuda bir teşvik olur olmuş. Zira 2023 vizyonu öğretmene yüksrk lisansı teşvik ediyordu.

Örnek. Öğretmen lisans mezunu 10 yıl bekleyecek. tezsiz mezun 9.yılında uzman.

Tezli mezun 8.yılında uzman.

Doktora mezunu (muhtemelen 10 yıl üzeri hizmeti olması lazım rğitim süreci uzun) 16 yılında başöğretmen gibi