Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 09:15
İl ve İlçe Milli Eğitim Çalışan Arkadaşlarımın Dikkatine...

Arkadaşlar kurumunuzda SGK Tescil ve Hitap İşlerine Özlük Birimi mi yoksa Atama işlerimi yürütüyor. Özellikle Hitap bölümü içindeki HİTAP Hizmet Cetveli-Ayrılış Başlayış'a kim bakıyor. Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Rotasyon YokmuşUzman ve başöğretmenlik hakkındaÖmk ile ilgili eğitim birsenden açıklamaYıllardır Mağdur Edilenlere Bu Haksizlik Yapilmamali Sayın BakanRotasyon ham hayaldirÖğretmenlere Çay Makinesi YasağıYeniden yönetici görevlendirmeBordroda görünen ek ders ÖMK da Son dakika.. Öğretmenlere (Geçmiş olsun)Eş tayini ( Bağkur ssk)

Sözlük

Çok eşlilik 4 şu an çalan şarkı 1 likör 3 Çoruh 1 life is a mystery 1 tersine mühendislik 1 uluslararası ilişkiler 1 iç kanama 1 tr-ab mali işbirliği 1 hedonik adaptasyon 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 83,17 dolarÖğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandıKartal'da 6 katlı binada yangın: 1 ölüVekillere de sıkı tasarruf geliyor!Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri