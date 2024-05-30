Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mayıs 2024 09:28
Eğitim durumu ataması onaylanmış personeli ne kadar tutabilirler.

Selam arkadaşlar 3 gün önce eğitim tayini dilekçem onaylandı. Beni 14 hazirana kadar tutmak istiyorlar varmı hakları.

Çok Yazılan Konular

Bu hafta Çkys'ye düşen oldu mu?Sağlık Bakanlığı Boşanma sonrası Tayin2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli Bilgisağlık çalışanı iki eşin eş durumumemurlar net , reklamlar azalt!Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.Aynı aileden olup aynı kurumda çalışmakAranma kararı nedeniyle 2024/5 te SMS gelmemesi.eşler sağlık bakanlığındaysaÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirme

Sözlük

Çok eşlilik 4 şu an çalan şarkı 1 likör 3 Çoruh 1 life is a mystery 1 tersine mühendislik 1 uluslararası ilişkiler 1 iç kanama 1 tr-ab mali işbirliği 1 hedonik adaptasyon 1

Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladıBrent petrolün varil fiyatı 83,17 dolarÖğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandıKartal'da 6 katlı binada yangın: 1 ölüVekillere de sıkı tasarruf geliyor!

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri