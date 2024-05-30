Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2024 09:39
KADEME DERECE SORUNSALI

Merhaba Arkadaşlar; 17 yıldır bir kamu kuruluşunda kadrolu işçi iken aynı kuruma GIH sınıfında memur olarak atandım. Teknik hizmetlere atanan bir memurun özel sektörde çalışmışlığının bile 4/3 ü kademe derecesine sayılıyorken gıh sınıfında atanan bir memurun kadrolu işçi olarak çalışmışlığı üstelik aynı kurumda neden kademe derecesine etki etmiyor. bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılabilir mi yada aynı durumda olan varmı?

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