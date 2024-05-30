Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 09:49
erzurumda ilkokul tavsiye
merhaba arkadaslar erzuruma tayinimiz çıktı branşlı oldugumuz için merkezde olacagiz lojman yuksek ihtimalle cikacak bu sene ilkokula baslayacak cocugum var lojmana yakin ilkokul tavsiyeniz var mi ?

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