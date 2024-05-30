Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 10:17
Branşlı personelin atamasını ilgili başkanlık mı planlıyor?

Branşlı şubecilerin atamasını ankara da bağlı olduğu şubenin dairesini yapıyor


Güclü18
Aday Memur
30 Mayıs 2024 12:01

Bilgisi olan varmı bu konuda devrelerim


sancak bayrak
Şube Müdürü
30 Mayıs 2024 12:14

Doğrudur başkanlık yapıyor.


sinanpolat22
Şef
30 Mayıs 2024 12:23
evet başkanlık yapıyor. ama nadiren de olsa Personel Başkanlığı ilgili dairenin talebi dışında karar verebiliyor.

maliyeci1983
Şef
30 Mayıs 2024 12:31

Aramayı başkanlık ya da daire yapar ama gittiğinizde yer il emniyet müdürü karar verir yani bransinizda çalıştırma zorunluluğu yok

sinanpolat22, 34 dk. önce
evet başkanlık yapıyor. ama nadiren de olsa Personel Başkanlığı ilgili dairenin talebi dışında karar verebiliyor.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 genel atama dönemiDaha önce İstanbul'da çalışıp tekrar atanan var mı?Siirt 2024 atamaİcralık polisler tek başlıkResen atamaGönüllü şarka gitmek istiyorumAdana 2024 atama

Sözlük

istanbul 1 batı yakası 1 sandık kokusu 1 c-reaktif protein/crp 1 bir köpekten 6 yılda 67000 yavru üremesi 5 cehennem kapısı 1 playa göl 2 muş'ta gökten yağan cisimler 1 ulan 1 29 mayıs istanbul'un fethinin yıldönümü 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecekHastalığına 32 yıl sonra konulan teşhisle ağrılarından kurtulduDış ticaret açığı nisanda 9,9 milyar dolara çıktıTürkiye, su verimliliği için seferberlik başlatıyorKoku şikayetiyle gidilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri