Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 11:22
2024 yılı istihdam yeri açıklayan iller

Belli olunca burdan yazalım. önümüzde ki hafta içinden itibaren başlanır açıklanmaya. ilden ile değişir. İstanbulu sormayın açıklamıyor başlayınca belli oluyor yeriniz.


Proletariat
Daire Başkanı
30 Mayıs 2024 11:36
Ben tayinimin çıktığı il ile görüştüm 10 güne kadar yeriniz belli olur demişti (09)
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