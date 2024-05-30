Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 11:26
Uyarma cezası başka kuruma atanmaya engel mi

Uyarma cezasi kpss ile baska kuruma atanip muvafakat ile gitmeye engel teşkil eder mi ?

Teşekkürler.


E.Kayı Han
Editor
30 Mayıs 2024 11:35

herhangi bir engel teşkil etmez.


Memuravukatı
Şef
30 Mayıs 2024 12:18

Her iki kurum muvafakat verecekse sorun olmaz ancak bunu gerekçe göstererek red de edebilirler.

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