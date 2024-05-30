Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2024 11:44
Eş Tayin süreci

Merhabalar. İçişleri Bakanlığı Eş tayin süreci ortalama ne kadar sürüyor . Eşim Uzman Yardımcısı 1 yılı doldurmasına kısa bir süre kaldı. Tayin dilekçesini 1 ay önce verdik . Bakanlıkla iletişime geçtiğimizde onayda bekliyor diyorlar.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıSanayi bakanlığı arşiv araştırması??İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Mülakat TarihleriGSB yedek adaylar acilll lütfenYoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.güvenlik soruşturması ne kadar sürüyorTarım Bakanlığı Eş Durumu Hk.3713 kanunu kapsaminda Kültür ve turizm bakanlığına atananlar

Sözlük

uluslararası ilişkiler 1 Şoförsüz taksi 2 tersine mühendislik 1 mektup 2 Fetih 1 gündemi değiştirmeye çalışmak 1 cesaret 1 seroloji testi 1 muş'ta gökten yağan cisimler 1 29 mayıs istanbul'un fethinin yıldönümü 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecekHastalığına 32 yıl sonra konulan teşhisle ağrılarından kurtulduDış ticaret açığı nisanda 9,9 milyar dolara çıktıTürkiye, su verimliliği için seferberlik başlatıyorKoku şikayetiyle gidilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri