KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2024 12:44
Merkezi atamalar nasıl olur?

Bu sene ve 2025'te yapılacak olan merkezi atamalar nasıl olur sizce sayılar çık azalır mı orda da?

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