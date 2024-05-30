KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2024 12:59
İşe yeni başladığınızda maruz kaldığınız muameleler neler?

Pozisyonu mesleği ne olursa olsun, kamuya yeni atandığınızda size nasıl davrandılar?

Ne işi yapıyordunuz, eski çalışanların size tavrı nasıldı?

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