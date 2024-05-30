5.Kata Su Çıkmıyor..

Özellikle yaz aylarında sulama mevsimi başladığında gündüzleri su seviyesi çok düşüyor hatta bazen tamamen kesiliyor. genel altyapının güçlenmesi lazım. belediyeye defalarca söyledim. dairenin basıncında bir anormallik yok diyorlar o kadar. veya geldiklerinde su seviyesi normale dönmüş oluyor derdimi anlatamıyorum. bunun daha üst makamı neresidir, bu iş nasıl çözülür.? evi boşaltıp gitmeyi düşünüyorum artık.

Özellikle yaz aylarında sulama mevsimi başladığında gündüzleri su seviyesi çok düşüyor hatta bazen tamamen kesiliyor. genel altyapının güçlenmesi lazım. belediyeye defalarca söyledim. dairenin basıncında bir anormallik yok diyorlar o kadar. veya geldiklerinde su seviyesi normale dönmüş oluyor derdimi anlatamıyorum. bunun daha üst makamı neresidir, bu iş nasıl çözülür.? evi boşaltıp gitmeyi düşünüyorum artık.