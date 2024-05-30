Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mayıs 2024 13:35
Eskişehir ve Isparta şehir hastanesi çalışan var mı?
Şehir hastanelerin döner , çalışma ortamı nasıl ? Haziran tayini için düşünüyorum.

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