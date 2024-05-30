Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 13:47
Zorunlu ve Karma Eğitime Karşıyım

Bugün okullardaki problemlerin büyük bir kısmı zorla okula getirilen öğrenciler ve kız erkek arası düzensiz ilişkiler. Zorunlu eğitime ve karma eğitime dur demeyen milli eğitim problemlidir.


didaof
Aday Memur
30 Mayıs 2024 14:24

Eksi verenlerin isimleri bildirim olarak geliyor. Varsa fikrin yaz


b3rn4
Müsteşar
30 Mayıs 2024 14:52

Zorunlu eğitim konusunda evet fakat karma eğitim konusu tamamen yanlış.

Tamamen erkek lisesinde çalışan arkadaşlarım öğrencilerin nasılsa kız yok rahatlığıyla çok affedersiniz öküzden hallice davrandığını, tamamen kız lisesinde çalışan arkadaşlarım kızların birbirlerini çekmediğini sürekli kavga ve trip şeklinde gezdiğini anlatıp duruyorlar.

Aynı okul içinde kız ve erkek sınıfları ayrı olan bir okulda çalışıyorum ve bu sene tamamen erkek sınıflarına derse girdim. Öğretmenlik hayatımın en zor yılıydı meslekten soğudum. Allah bir daha yaşatmasın.


didaof
Aday Memur
30 Mayıs 2024 15:21

Yorumunuz için teşekkürler. Sayın hocam binayı veya sınıfı ayırmak ile karma eğitimden vazgeçilmiş olmuyor. Tüm sistemin de fıtrata göre düzenlenmesi gerekiyor. Yani şimdiki erkek lisesi veya kız lisesi zaten saçma bir iş. Öğretmen aynı, program aynı, müfredat aynı sadece bina ayrı. Olmaz böyle

b3rn4, 42 dk. önce

Zorunlu eğitim konusunda evet fakat karma eğitim konusu tamamen yanlış.

Tamamen erkek lisesinde çalışan arkadaşlarım öğrencilerin nasılsa kız yok rahatlığıyla çok affedersiniz öküzden hallice davrandığını, tamamen kız lisesinde çalışan arkadaşlarım kızların birbirlerini çekmediğini sürekli kavga ve trip şeklinde gezdiğini anlatıp duruyorlar.

Aynı okul içinde kız ve erkek sınıfları ayrı olan bir okulda çalışıyorum ve bu sene tamamen erkek sınıflarına derse girdim. Öğretmenlik hayatımın en zor yılıydı meslekten soğudum. Allah bir daha yaşatmasın.

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