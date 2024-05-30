Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2024 13:56
Erzurum İli Şehirlerarası Mesafe ve Rayiç Bedeller Listesi (Otobüs) mevcut olan atabilir mi?

harcırah yapacagım 2024'e ait çizelgeyi bulamadım. belediye ile telefon trafiği de çözüm vermedi. elinde olan paylaşabilir mi. teşekkürler.

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