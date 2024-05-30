Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 14:01
2024 ildışı ingilizce puan ve tercih paylaşımı

362 puan öncelikle adana merkez ilçeler(seyhan,Çukurova,Yüreğir ve sarıçam sonra mersin merkezden uzak ilçelere dogru


cemol
Genel Müdür
30 Mayıs 2024 15:18

hangi ilden geleceksiniz

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