KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 14:06
31. dönem Pomem mülakat yerleri

Sözlü mülakat sizce Ankara da mı olur yoksa fizik yeterlilik sınavına girdiğimiz okullarda mı

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Sözlük

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