Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mayıs 2024 14:09
2024 Haziran tayini için talep toplanma
Sağlık bakanlığı iller arası talep toplanma başladı mı? Bayramdan önce mi açıklanır mı ?

M.521
Şef
30 Mayıs 2024 14:54

Herhangi bir açıklama yok. Geçmiş yıl haziran tayinlerinin tarihlerine bakılırsa genelde 15 haziran - 22 haziran tarihleri civarında ilan edilmişler, bu sene bayram var ama bayramın hemen bitişinde ilan edilebilir diye düşünüyorum.

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