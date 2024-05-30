Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mayıs 2024 14:23
haziran iller arası tayin

arkadaşlar kadrolu hemşireyim 2022 de haziran dönemi iller arası tayinle x iline gittim yıllık izinleri kullandım ücretsiz izne ayrıldım halen ücretsiz izindeyim haziran 2024 kurasına başvuru yapabilir miyim fiilen çalışma ücretsiz izinde he geç


hemsireanne
Aday Memur
30 Mayıs 2024 14:24

ücretsiz izinde de geçerli mi


M.521
Şef
30 Mayıs 2024 15:00

Haziran tayin ilanı yapılınca ilan metninde "3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir." ibaresinden dolayı tayin talebiniz ret edilecektir. Çünkü yıllık izin, raporlar fiili hizmet süreleri içinde değerlendirilirken ücretsiz izin süreleri fiili çalışma süresinden sayılmaz.


hemsireanne
Aday Memur
30 Mayıs 2024 15:17

çok teşekkür ederim açıklayıcı oldu

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