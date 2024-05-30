Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 14:35
İl dışı seminer
il dışında haziran seminerine katılmak için başvurduk . ilçe milli eğitim le görüşüp köyümde semineri yapabilir miyim?

Sevdim-Seni
Genel Müdür
30 Mayıs 2024 15:13

uzakta seminer yapılan son uygulamada ilçeye dışardan gelen tüm öğretmenler için tek bir okul belirlenmişti. Herkes dilediği okula gidebilir denmedi.

Salonu olan, imkanları olan, merkezi bir okula toplayabilirler tüm dıştan gelenleri.

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