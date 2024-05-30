kademe ilerlemesi

Olumlu veye olumsuz yansımasını bilmem ama tüm memurlar her sene kademi ilerlemesini düzenli olarak alıyor ben mesela 2/1'yim cüzzi bir miktar maaş artışından başka bir şey görmedim. Onca yıllık memurum benim 3-5 alt devremi gelmişler bana şef yazıyorlar beni şoför gösteriyorlar. Bu durum çokta umrumda mı tabi ki değil bende ekibin arka koltuğuna geçip oturuyorum öyle aracı da sürmüyorum sadece anonsları, ihbarları değerlendiriyoum ve verilen görevleri yapıyorum oda görevim bu olduğu için onun dışında hiçbir şeye karışmıyoum :))

Olumlu veye olumsuz yansımasını bilmem ama tüm memurlar her sene kademi ilerlemesini düzenli olarak alıyor ben mesela 2/1'yim cüzzi bir miktar maaş artışından başka bir şey görmedim. Onca yıllık memurum benim 3-5 alt devremi gelmişler bana şef yazıyorlar beni şoför gösteriyorlar. Bu durum çokta umrumda mı tabi ki değil bende ekibin arka koltuğuna geçip oturuyorum öyle aracı da sürmüyorum sadece anonsları, ihbarları değerlendiriyoum ve verilen görevleri yapıyorum oda görevim bu olduğu için onun dışında hiçbir şeye karışmıyoum :))