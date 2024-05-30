Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 14:47
kademe ilerlemesi
ben sivil memurum kademem 12/2 den 12/3 oldu bunun anlamı olumlu mu yansır olumsuz mu yardımcı olabilir misiniz saygılarımla

makeshiftofficial33
Memur
30 Mayıs 2024 15:33
Olumlu veye olumsuz yansımasını bilmem ama tüm memurlar her sene kademi ilerlemesini düzenli olarak alıyor ben mesela 2/1'yim cüzzi bir miktar maaş artışından başka bir şey görmedim. Onca yıllık memurum benim 3-5 alt devremi gelmişler bana şef yazıyorlar beni şoför gösteriyorlar. Bu durum çokta umrumda mı tabi ki değil bende ekibin arka koltuğuna geçip oturuyorum öyle aracı da sürmüyorum sadece anonsları, ihbarları değerlendiriyoum ve verilen görevleri yapıyorum oda görevim bu olduğu için onun dışında hiçbir şeye karışmıyoum :))
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