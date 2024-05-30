Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 14:52
Defterdarlık ve Vergi Dairelerinin birleştirilmesi oldu bittiye getirilmemeli

SAVDES-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Cengiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile ilgili düzenlenen toplantıda; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından ifade edilen Defterdarlık ve Vergi Daire Başkanlıklarının birleştirilmesine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Haberin devamı https://www.memurlar.net/haber/1103282/defterdarlik-ve-vergi-dairelerinin-birlestirilmesi-oldu-bittiye-getirilmemeli.html

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