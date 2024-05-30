Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 15:17
Depremden sonra süresiz geçici görev ile görev yerleri değişen memurların(ikm)kadro durumları nasıl

Depremden sonra süresiz geçici görev ile görev yerleri değişen memurların(ikm)kadroları bu dönem yapılan NAS tayini ile birlikte şu an hali hazırda bulundukları kuruma gelecek midir? Bakanlık bu konu ile ilgili nasıl bir süreç izleyecek? Duygu ve düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim.

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