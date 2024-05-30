Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 15:24
pomem göz genel sağlık

merhabalar arkadaşlar sizlere bir sorum olacaktı pomem genel sağlık göz ile ilgili şimdi ben 5 yıl önce göz içi mere ameliyatı oldum bu sağlık yönetmeliğinde b diliminde geçiyor ancak göz dereceleri sağ göz 0.75 sol göz 0,50 toplam da böyle göz keskinliği çok iyi derecek görebiliyorum şimdi genel sağlıga gittiğimde ben elenme durumum nedir ön sağlıkta ki formda hiç birşey işaretleme yapmadımeğer ki okulda gititğimiz doktor sadece göz derecelerine ve duvardaki yazıları okutup sağlam veriyorsa sıkıntı yaşmam heralde bilgilendirirseniz mutlu olurum teşekkürler


Yasin7934
Aday Memur
30 Mayıs 2024 15:33

Geçersin kardeş makineler dereceleri yanlış da gösterebiliyor önemli olan duvardaki yazıları okuman başarılar


tolgahanakrdes2525
Aday Memur
30 Mayıs 2024 15:34

allah razı olsun kardeşim korkuttular biraz b dilimi elerler gözüne ışıkla abkar doktor görür eler f

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