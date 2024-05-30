Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 15:47
Mühendisler topluca Memursenden istifa ettik

kurumumu söylemiyceğim ama 9 mühendis topluca memursenden istifa ettik. tepkinizi koyun arkadaşlar giyim yardımı gitti toplu sözleşme ikramiyesi gitti, lojmanların kirası rayiç değeri üzerinden olacak.


yavuz sultan selimm
Aday Memur
30 Mayıs 2024 15:51

geç bile kalmışız.

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